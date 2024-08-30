Antalya’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Finike'nin Gökçeyaka Yaylası'nda saat 15.00 sıralarında yağmurun aniden bastırması sonucu Osman Teke koyun ve keçi sürülerini yayla evlerine getirdi. Ailesi ile birlikte evde oturdukları sırada yıldırım çaktı. Çanak antene isabet eden yıldırım, yanındaki güneş enerji sistemini yakarak evin içine düştü. Evin içinde yıldırımın isabet ettiği Osman Teke'yi kömüre çevirdi. Ablası Safiye Teke ise bayıldı.

BABA KALP MASAJI İLE KIZINI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Baba Hüseyin Teke, oğlu Osman'ın siyah halde hareketsiz olduğunu görünce kalbini kontrol etti. Ona kalp masajı yapmayı denedi. Hareketsiz yanmış halde duruyordu. Oğlunun ardından baba kızı Safiye Teke'nin durumunu biraz iyi görünce ona müdahale etti. Kızına 15 dakika kalp masajı yaptı. Kilitlenen çenesini açtı. Kalp masajının ardından Safiye Teke'nin duran kalbi çalışmaya başladı. Genç kız kendine geldi. Bu sırada yayla evinde bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 5 kişilik AFAD, 2 ambulans ve çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Finike merkeze 40 kilometre olan Gökçeyaka Yaylası'na ulaşan sağlık ekibi Osman Teke'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Abla Safiye Teke'nin durumunu kontrol ettikten sonra olay yerine ambulans helikopter istediler. Ambulans helikopter ile Gökçeyaka yaylasından alınan Safiye Teke, doktor eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar genç kızın hayati tehlikeye atlattığını, babanın yaptığı kalp masajının kızını hayata bağladığını kaydettiler.

FİNİKE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Osman Teke'nin cansız bedeni Finike'ye götürüldü. Burada ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba Hüseyin Teke, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yıldırım düştüğünde evde 7 kişi idik. Yıldırım oğluma ve kızıma isabet etti. Oğlum hayatını kaybetti. Kızımı ise kalp masajı yaparak ve kilitlenen çenesini açarak yaşama döndürdüm." diye konuştu. AFAD ekipleri yayla evinin çatısındaki çanak antenin yıldırımı çektiğine dikkat kaydetti.