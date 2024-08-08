Antalya’da yol verme tartışması: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde cinayet meydana geldi. Antalya Şoförler Odası çekicisini kullanan Mert Engin odaya kayıtlı taksiye çekmek için adrese gitti. Aracı çekeceği sırada yoldan geçmekte olan araç yol istedi. Çekicinin sürücüsü Mert Engin, yol verdi. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi Engin'e laf attı. Kısa sürede tartışma çıktı.

BAŞINA ÇEKİÇ İLE VURDULAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi Mert Engin'e saldırdı. Araçtan aldıkları çekiç ile başına vurdular. Kanlar içinde yere yığılan Engin bayıldı. Bir süre sonra Engin kendine geldi. Engin'in hareket ettiğini gören saldırganlardan birisi ruhsatsız silahı ile başına ateş etti. 3 kişi olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırının ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Korkunç cinayetin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede saldırganlar suç aleti silah ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin onlarca sabıkası olduğu öğrenildi. Saldırganların sorgusu devam ediyor.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Oğullarının cinayete kurban gittiğini öğrenen baba Erhan Engin ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mert Engin'in nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı ve 2 ay sonra evleneceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mert Engin'in cansız bedeni ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.