Antalya’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Taşkesiği Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Manavgat'tan Akseki ilçesine seyir halindeki Hasan Yiğit (55) idaresindeki yolcu otobüsü karşı yönden gelmekte olan Mesut Özlemiş idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobil sürücüsü Mesut Özlemiş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Leyla Özlemiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yine aynı otomobil de yolcu olarak bulunan Ümmü Gülsüm Özlemiş (49), Kübra Özlemiş (21), Leyla Özlemiş (24), Süleyman Özlemiş (11) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken otobüste kimsenin burnunu bile kanamaması büyük şans olarak değerlendirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otobüs şoförü gözaltına alındı.