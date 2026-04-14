Giriş Tarihi: 14.04.2026 10:51

Antalya’da yürek burkan olay! 4 yaşındaki çocuk 2’nci kattan zemine düştü: Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay panik yarattı. 2’nci kat penceresinden zemine düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti…

Olay, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi 9011 Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte binanın en üst katında yaşayan 4 yaşındaki Zeynep Ürek, annesinin markete gitmek için kısa süreliğine evden ayrıldığı anda evin penceresinden aşağıya düştü.

TOPRAK ZEMİNE DÜŞMESİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Küçük Zeynep'in, apartmanın önündeki beton zemin yerine, ortasında bulunan yaklaşık yarım metre genişliğindeki toprak alanda yer alan çiçeğin üzerine düşmesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

OLAY ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeynep Ürek, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde ayağının topuk kısmında kırık olduğu belirlenen minik çocuk, tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

