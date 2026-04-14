Antalya’da yürek burkan olay! 4 yaşındaki çocuk 2’nci kattan zemine düştü: Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte binanın en üst katında yaşayan 4 yaşındaki Zeynep Ürek, annesinin markete gitmek için kısa süreliğine evden ayrıldığı anda evin penceresinden aşağıya düştü.
OLAY ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeynep Ürek, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan kontrollerde ayağının topuk kısmında kırık olduğu belirlenen minik çocuk, tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.