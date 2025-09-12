Antalya’da toplu ulaşıma zam

Meclise CHP, AK Parti, MHP, DP meclis üyeleri ve başkan vekili Büşra Özdemir katıldı. Toplantıda 53 madde görüşülerek karara bağlandı. 53 madde arasında toplu taşıma, okul servis ücretleri ve belediyeye ait kreş ücretlerine yapılan fiyat artışları yer aldı.

OKUL SERVİSİNE ZAM

Oy çokluğu ile kabul edilen yeni tarifeye göre okul servisi ücreti; devlet okullarında 0-3 kilometre mesafe için 2 bin 700 TL, 3-6 kilometre için 2 bin 800 TL, 6-9 kilometre için 2 bin 900 TL, 9-13 kilometre için ise 3 bin TL oldu. 13 kilometre üzerindeki her kilometre için ise 21 TL ek ücret ilave edilecek. Özel okullarda ise servis ücretleri okullarda 0-3 kilometre mesafe için 3 bin 800 TL, 3-6 kilometre için 3 bin 900 TL, 6-9 kilometre için 4 bin TL, 9-12 kilometre için 4 bin 300 TL, 12-15 kilometre mesafe için ise 4 bin 500 TL oldu.

TOPLU TAŞIMAYA ZAM

Toplu taşıma ücretlerine de zam yapıldı. Oylanan komisyon raporuna göre toplu taşıma araçlarında tam ücret 35 TL, öğrenci 15 TL, indirimli 33 TL, kredi kartı ile ödemeler ise 41 TL oldu. Kullan at kartın fiyatı 38 TL olurken, aktarma ücreti ise 7,50 TL olarak belirlendi.

KREŞLERE ZAM

Yeni dönemde, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu'da belediyelere ait kreş ücretleri 10 bin TL olurken, Gazipaşa, Alanya, Serik, Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Manavgat, Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Kemer, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde ise 7 bin TL oldu. Öte yandan üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtların aylık ücreti de 2 bin TL'ye yükseltildi.