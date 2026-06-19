Antalya'da zehir tacirlerine dev operasyon! Havadan, karadan ve denizden müdahale

Antalya'daki zehir tacirleri ile kararlı mücadele çevre illerde de meyvesini verdi. Komşu illere uyuşturucu akışı kesildi. Ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 saattin her saniyesinde teyakkuz halinde. Zehir tacirlerine karadan, denizden ve havadan operasyon gerçekleştiriyor.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMEDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2025-2026 yılında 7 aylık dönemde 7 bin 291 meydana gelen olaydan 8 bin 329 şüpheliye işlem yapıldığını, bin 243 şahıs tutuklandığını kaydetti. Bu olaylarda 2 milyon 085 bin 919 adet sentetik ecza, 291 kilo Esrar, 81 bin 704 adet ecstasy, 26 kilo kokain, 23 kilo eroin, 12 bin 688 adet kağıda yaklaşık 7 milyon kullanımdan fazla uyuşturucu emdirilmiş sentetik kannabinoid (A4), 12 kilo metamfetamin, 4 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 429 kök kenevir bitkisi maddesi ele geçirildi.

24 SAAT GÖZETİM ALTINDA

Suçun önleyici boyutunu esas alan sokak satıcılarının yanında "talepte" bulunulan kişilere yani uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik caydırıcı çalışmalar kapsamında, Türkiye'de en riskli bölge olarak tespit edilen Muratpaşa ilçesi Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka Mahallelerinden oluşan Zeytinköy diye tabir edilen bölgede, Mobil Polis İrtibat noktası kuruldu. Kurumlardan alınan/alınacak olan onaylar sonrasında Mobil Polis İrtibat noktasının bulunduğu alana Ekipler Amirliği ve Vardiya Yatakhanesi inşaatına başlandı. Bölgede 24 saat esasına dayalı olarak 48 ekip ve 174 personelle çalışmalar yapılıyor.

KUŞ UÇURTULMUYOR

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ilin her noktasında zehir tacirleri ve suçlular ile mücadelenin kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Zaimoğlu, "Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali, havalimanı, okul önleri ile eğlence mekanlarının bulunduğu alanlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motorize timleri ve narkotik madde arama köpeği Namak ile birlikte günün her saati hiç beklenmedik anda şok uygulamalar yapıyor. Bu kapsamda 2025 - 2026 yılında 7 aylık dönemde 50 bin 041 araç sorgulandı, 10 bin 591 araca 101 milyon 750.640 TL para cezası kesilmiş, 444 araç trafikten men edilmiş, 316 sin 927 şahıs sorgulanmış, aranması olan 521 kişi yakalandı. Toplamda meydana gelen 2 bin 379 olayda 2 bin 499 şüpheliye işlem yapılırken 182 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi." dedi.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla önleme faaliyetleri de eş zamanlı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı 'Uyuşturucu İle Mücadele Uygulama Politikası' kapsamında "Narkorehber Eğitimi ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlerde mobil ihbar uygulaması olan ve vatandaşlarımızın yüzde 100 güvenli bir şekilde kullanabilecekleri "UYUMA" ihbar uygulamasının nasıl kullanılacağı bilgisi veriliyor.

TOPLUM AYDINLATILIYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü kullanım yaygınlığı her geçen gün artan metamfetamin maddesi ile ilgili hazırlanan "Metamfetamin ile Mücadele Eğitimi" doğrultusunda toplumun tüm kesimine eğitim veriliyor. 7 aylık dönemde toplamda 22 bin 204 katılımcıya eğitim verildiğin kaydetti. Halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, meydan ve AVM'lere yönelik olarak kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Kent Meydanı, uygulama noktaları ve AVM'ler" de stantlar açılarak "Narko Nokta Projesi" kapsamında aileler bilgilendiriliyor. Bu kapsamda toplamda 57 bin 950 katılımcı aydınlatıldı.