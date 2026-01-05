Antalya’daki av kazasında 26 yaşındaki genç canından olmuştu: O arkadaş tutuklandı!

Aksu ilçesinde meydana gelen olayda, Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç., avlanmak için Karaöz Mahallesi kırsalına gitti. Avın ardından araca dönmek üzere yola çıkan üç arkadaş, araca yaklaştıkları sırada talihsiz bir kazayla karşılaştı.

OMZUNA ALDIĞI SIRADA ATEŞ ALDI

İddiaya göre Ahmet G., av tüfeğini omzuna aldığı sırada silahın ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.