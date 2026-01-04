Antalya'daki çifte cinayette tüyler ürperten detaylar: Anne ve kızı ölü bulunmuştu! ’Ne çığlık ne gürültü…’

"NE GÜRÜLTÜ, NE DE ÇIĞLIK DULDUK"

Ev sahibi Şaban Bülüç 2 yıldır ailenin kendi evinde ikamet ettiğini ve kavga ettiklerini dahi duymadıklarını belirterek, "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip 'Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu' dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil"

Antalya'da tüyler ürperten cinayet: Anne ve 7 yaşındaki kızı evde ölü bulundu!