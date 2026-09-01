Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangını, havadan ve karadan süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda kontrol altına aldık. Alevlere karşı omuz omuza mücadele eden tüm kahramanlarımıza ve bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. DHA