Antalya’daki otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü memleketi Kütahya’da son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden İzzet Karaağaç'ın cenazesi, Antalya'daki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Kütahya'ya getirildi. Karaağaç için Kütahya Meydan Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Karaağaç'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İzzet Karaağaç, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Tekirdağ (Kapaklı) - Antalya (Alanya) seferini yapmakta olan, Eskişehir merkezli firmaya ait yolcu otobüsünün, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelmişti. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralanmıştı.