Antalya’daki otobüs kazasında ölenler arasında Çorlu’dan binen anne ve kızı da var

Antalya’da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 9 kişi arasında, Çorlu’dan otobüse binen anne ve kızının da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sömestir tatili kapsamında Antalya'dan Çorlu'ya gelerek akrabalarını ziyaret eden Zeynep Koçak ile kızı Bilgenur Koçak, okulların açılmasına bir gün kala Antalya'ya dönmek üzere Çorlu'dan yolcu otobüsüne bindi. Ancak yolculuk, Antalya'da meydana gelen trafik kazasıyla faciaya dönüştü.

Kazada yaşamını yitirenler arasında anne Zeynep Koçak ile kızı Bilgenur Koçak'ın da yer aldığı bildirildi. Anne ve kızın hayatını kaybettiği haberi, başta Çorlu olmak üzere yakın çevrelerinde ve Antalya'da büyük üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazelerinin, yarın Durak Köyü'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

