Antalya’daki otobüs kazasında ölü sayısı 10’a yükseldi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım öğrencisi Sudem Çakmak (19) kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Korkunç kazanın ardından Sudem Çakmak ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar genç Sudem'in yaşaması için seferber oldu. Saatler süren mücadelenin ardından hayatının baharındaki Sudem Çakmak yaşam savaşını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.