Antalya’daki yangından acı haber! Yangın gönüllüsü kalp krizinden öldü

Yeşilkaraman Mahallesi'nde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haber Kahya'nın yakınlarının yanı sıra yeşil vatan bekçilerini üzdü.

Hasan Kahya

SU HAVUZLARINI DOLDURDU

Aksu yangınında köylüler boşalan su havuzlarını traktörlerini römorklarında su taşıyarak doldurdu. Alevleri müdahale eden helikopter ve itfaiye ekipleri dolan havuzlardan su sularını zaman kaybı yaşamadan aldı. Köylülerin bu imece çalışması herkesin takdirini kazandı.

KURYELER SEFERBER OLDU

Diğer yandan, yangın bölgesinde gönüllü olarak görev yapan çok sayıda kurye, erzak dağıtım alanlarında temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları, ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaşıp, alevleri söndürmeye çalışan personele dağıttı. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler, söndürme çalışmalarına da yardım etti.

ÇALIŞMALARI YÖNETİYORLAR

Aksu Karagöz'de konumlanmış yangın yönetim aracındaki görevliler ise bulundukları noktadan yangının seyrini takip ediyor. İnsansız hava araçları ve helikopterlerden alınan anlık görüntüler analiz edilerek, hangi bölgelerde yoğunluk olduğu, ısı kontrolü yapılabiliyor. Söndürme çalışmalarına katılan araçların konumlandığı noktalar belirlenip, yönlendirmeler yapılıyor.Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer araçlar ile müdahale sürüyor.

KALP KRİZİ GEÇİRİRKEN YOLU TARİF ETMİŞ

Yangının ilk çıktığı andan itibaren söndürme çalışmalarında görevlilere yardım eden Hasan Kahya'nın, evinin önündeki ahırdaki hayvanlarını güvenli alana taşıdığı, alevlerin yaklaşmasıyla saman balyalarına uçan küllerden tutuşmayı önlemek için sulama amacıyla hortum aradığı sırada fenalaştığı belirtildi. Çevresindekilere kendini iyi hissetmediğini belirten Kahya'nın, o sırada yoldan geçen otomobille mahalleden ana yola götürülürken, sürücüye yol tarifi yaptığı ortaya çıktı. Isparta- Antalya kara yolunda hasta nakil aracına bindirilip özel bir hastaneye götürülen Kahya, burada yaşamını yitirdi. Eşini görünce fenalaşan Gülay Kahya ise tedavisinin ardından taburcu oldu.Çiftçilik ve kamyon şoförlüğü yapan Hasan Kahya'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 15 Eylül'de doğum günü olan Kahya'nın cenazesi, yaşadığı mahallenin mezarlığına defnedilecek.