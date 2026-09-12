Antalya’daki yangından dönen arazöz Afyon’da otomobille çarpıştı! 1 ölü, 5 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü İsmail D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralıların araçlardan çıkarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Kazada otomobilde bulunan R.D. (35) ile arazözde görev yapan orman işçileri A.K. (28), A.G. (19) ve H.E.K. (20) ile arazöz sürücüsü M.K. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör