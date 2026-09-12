Antalya’daki yangından dönen arazöz Afyon’da otomobille çarpıştı! 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazası, Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesinin ardından görev dönüşü yapan orman ekiplerini taşıyan arazözün karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya'da devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına katılan ve çalışmaların tamamlanmasının ardından Eskişehir'e dönüş yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan arazöz, orta refüje devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü İsmail D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralıların araçlardan çıkarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Kazada otomobilde bulunan R.D. (35) ile arazözde görev yapan orman işçileri A.K. (28), A.G. (19) ve H.E.K. (20) ile arazöz sürücüsü M.K. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.