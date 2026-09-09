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Giriş Tarihi: 9.09.2026 16:41 Son Güncelleme: 9.09.2026 16:43

Antalya’daki yangının içine böyle daldı: Küçük yüreğinin güzelliği takdir topladı!

Antalya Serik’teki yangında dumandan etkilenen “Sarı Kız” isimli oğlak, minik sahibinin fedakârlığıyla kurtarıldı. Yürümekte zorlanan can dostunu sırtında taşıyan çocuk, sosyal medyada büyük takdir topladı. Küçük kahraman, “Onu çok seviyorum. Suyla yıkadım, tedavi ettim. Şimdi durumu iyiye gidiyor” dedi.

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İHA Yaşam
Antalya’daki yangının içine böyle daldı: Küçük yüreğinin güzelliği takdir topladı!
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Sarıabalı Mahallesi'nde Pazartesi gece saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. 3 evin küle döndüğü, çok sayıda sera ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangın söndürülürken, o anlarda kameralara yansıyan bir görüntü, yürekleri ısıttı.

CAN HAVLİYLE KAÇARKEN CAN DOSTUNU UNUTMADI

Yangın esnasında jandarma ve itfaiye ekipleri evlerin tahliyesine başlamıştı. Gökyüzünü yoğun duman tabakasının kapladığı, herkesin panik içinde güvenli bölgelere kaçışmaya çalıştığı yangın alanında mahallede yaşayan 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay örnek bir davranışa imza attı. Ahırlardan çıkarılan hayvanlar arasında bulunan ve dumandan etkilenerek yürümekte zorluk çeken bir oğlağı fark eden küçük çocuk, oğlağı metrelerce sırtında taşıdı.

Yaşının küçük olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden kendisinden neredeyse daha ağır olan oğlağı sırtına alan Aksay, güvenli alana doğru ilerledi. Çevredeki vatandaşların şaşkın ve takdir dolu bakışları arasında metrelerce yürüyen küçük kahraman, oğlağı yangın bölgesinden uzaklaştırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA İZLENME REKORU KIRD

Olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta izlenme rekorları kırdı. Dumandan hafif şekilde etkilenen küçük kahramanın ve sırtında taşıdığı oğlağının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Olayı anlatan Fevzi Fırat Aksay (12), "Hayvanları otlatmaya başlamıştım. Dönüşte oğlağım rahatsızlandı. Ben de sırtıma alıp getirdim. Yıkadım, tedavi ettim şimdi iyileşmeye başladı. Çok izlemişler görüntüyü, 'iyi çocuk' demişler. Ben oğlağımı çok seviyorum. Adı sarı kız" dedi.

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

Küçük çocuğun babası Osman Aksay ise, şunları söyledi: "Oğlum 7/24 hayvanların içinde. Bizim için hayvanlarımızın canı çok önemli. Çünkü çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, parasından ziyade çok sevdiğimiz için canla başla ilk önce can mı desen canan mı desen önce hayvanlarımız. Çok duyarlı bir hareket yapmış. Onları sevmesi, kurtarması. Allah ondan razı olsun. Sevmese zaten taşımazdı" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA #SERİK

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Antalya’daki yangının içine böyle daldı: Küçük yüreğinin güzelliği takdir topladı!
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