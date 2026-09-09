Antalya’daki yangının içine böyle daldı: Küçük yüreğinin güzelliği takdir topladı!

CAN HAVLİYLE KAÇARKEN CAN DOSTUNU UNUTMADI

Yangın esnasında jandarma ve itfaiye ekipleri evlerin tahliyesine başlamıştı. Gökyüzünü yoğun duman tabakasının kapladığı, herkesin panik içinde güvenli bölgelere kaçışmaya çalıştığı yangın alanında mahallede yaşayan 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay örnek bir davranışa imza attı. Ahırlardan çıkarılan hayvanlar arasında bulunan ve dumandan etkilenerek yürümekte zorluk çeken bir oğlağı fark eden küçük çocuk, oğlağı metrelerce sırtında taşıdı.

Yaşının küçük olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden kendisinden neredeyse daha ağır olan oğlağı sırtına alan Aksay, güvenli alana doğru ilerledi. Çevredeki vatandaşların şaşkın ve takdir dolu bakışları arasında metrelerce yürüyen küçük kahraman, oğlağı yangın bölgesinden uzaklaştırmayı başardı.