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Giriş Tarihi: 22.7.2024 13:58 Son Güncelleme: 22.7.2024 14:46

Antalyalı Nurten kazadan 13 gün sonra yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Nurten Altun (18) tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalyalı Nurten kazadan 13 gün sonra yaşamını yitirdi

Antalya'nın Karadayı Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde 9 Temmuz'da meydana gelen kazada Nurten Altun idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Nurten Altun ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Nurten Altun bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Nurten Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nurten Altun'un cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da defnedilecek.

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Antalyalı Nurten kazadan 13 gün sonra yaşamını yitirdi
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