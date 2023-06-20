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Giriş Tarihi: 20.6.2023 10:39 Son Güncelleme: 20.6.2023 11:09

Antalyalıya gece uykusu haram oldu

Turizmin başkenti Antalya’da yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivrisinekler vatandaşı canından bezdiriyor. Kentin tüm ilçelerinde sivrisineklerden dolayı Antalyalılar geceleri uyku uyuyamazken, kente gelen turistler ise sivrisineklerden dolayı isyan etti. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama konusunda yetersiz kaldığını öne süren vatandaşlar, sosyal medyadan tepki yağdırdı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalyalıya gece uykusu haram oldu

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da sivrisinekler adeta kenti istila etti. Antalya'nın 19 ilçesinde de sinekler vatandaşları çileden çıkartırken, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ise bu isyan karşısında herhangi bir önlem almamaya devam ediyor.

Özellikle yaz akşamları ortaya çıkan sivrisinekler vatandaşlara uyku uyutmazken, tatil için Antalya gelen yerli ve yabancı turistler de sivrisinekler karşısında isyan etti. Kente gelen turistler akşamları sivrisinek ısırığına uğruyor. Bu manzaranın Antalya'ya yakışmadığını belirten turizmciler, "2023 yılında kent 43 yıl öncesi 1980 yılları yaşıyor." diye konuştu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yaşanan sivrisinek istilası karşısında isyan etti. Özgür Avcı sosyal medyadan, "Bu kanın hesabını yerel seçimlerde sandıkta soracağız Muhittin Böcek. Biz kanımız feda olsun derken vatana dedik. Sivri sinek ve yakarca'ya demedik" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kente her gün sivri sinek konusunda Onbinlerce şikayetin yaşandığı kentte uzmanlar ise, "Sivrisinekle mücadeleyi yapmadılar. Çünkü Aralık ayında başlamasını gerekiyor sivrisinekle mücadele. Rögarları, dere yataklarını, su birikintilerini temizlemeleri gerekiyordu. Daha doğrusu çalışmaları gerekiyordu. Yumurtadan daha çıkmadan önce önlemni almaları gerekiyordu ama maalesef büyükşehir belediyesi her alanda olduğu gibi bu konuda da sınıfta kaldı. Maalesef artık salgın endişesinden korkuyorum." dedi.

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Antalyalıya gece uykusu haram oldu
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