Antalya’nın Kaş İlçesi’nde 25’İ çocuk 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı yüzer unsur ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda;Türk karasularında arızalan 2 lastik bot içerisinde toplam 12 si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

SON ANDA KURTARILDILAR

Aynı saatlerde sahilden yaklaşık 18 deniz mili mesafede yarı batık vaziyette olan 1 düzensiz göçmen botu sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Batmak üzere olan bottan 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen son anda kurtarıldı. Bölgede yapılan arama faaliyetinde 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

BİR SAATTE 80 KİŞİ KURTARDI

Sahil Güvenlik ekipleri bölgede bir sata içinde 25'i çocuk 80 kişinin boğulmakta son anda kurtarıldığını kaydetti. 2 ayrı operasyonda toplam 3 bottun da arıza sonucu su almaya başladığını belirten görevliler, olayla ilgili olarak tekne içerisinde bulunan A.K. isimli organizatörün ise gözaltına alındığını bildirdi.

KEDİSİNİ YANINDA AYIRMADI

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden yanında kedisi ile birlikte kurtarılan bir kadın ise, "Yunanistan unsurlarınca kedimle beraber Türk karasularına geri itildim. Defalarca ölümle yüz yüze geldim ancak kedimi bırakmadım. O benim can yoldaşım. Ölsem de birlikte ölmek istedim" diye konuştu. Kadın ayrıca içerisinde 39 kişinin bulunduğu botun Yunanistan ekiplerince delinerek Türk karasularına itildiğini iddia etti.

24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ

Mavi Vatan'ı korumak için gece gündüz görev yapan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri denizlerimizde huzur ve güvenliğin sağlanması için 24 saat aralıksız görev başında olduklarını söyledi.