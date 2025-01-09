Antalya’yı yasa boğan kaza

Kaza, 8 Ocak saat 18.30 sıralarında Belek- Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Mesut Umut Miş'in kullandığı motosiklet ile U.K'in kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Mustafa Akıncı yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mesut Umut Miş ilçedeki özel hastaneye, arkadaşı Mustafa Akıncı Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen Mesut Umut Miş, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Mesut Umut Miş'in cansız bedeni Serik ilçesi Kadriye mezarlığından ailesi, ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Mustafa Akıncı'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü U.K. polis tarafından gözaltına alındı.