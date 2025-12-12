Haberler Yaşam Haberleri Antep işi UNESCO listesinde
Giriş Tarihi: 12.12.2025

Antep işi UNESCO listesinde

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Antep işi UNESCO listesinde
  • ABONE OL

Gaziantep'e özgü Antep İşi Nakışı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Teli çekilebilen özel kumaşlar üzerine model işlenerek, kenarı motiflerle süslenen ve özellikle gelin çeyizlerinin vazgeçilmez el emeği olan Antep İşi Nakışı'nın gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası bilinirliğinin artırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Toplantıya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep İşi Nakışı'nın listeye alınmasının ardından tebrikleri kabul etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antep işi UNESCO listesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz