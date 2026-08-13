Antibiyotik iğne felç bırakmıştı! Yüzde 98 engelli kalan Merve Sena davasında doktorun cezası belli oldu!

ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan doktor, tıp merkezinde yapılan müdahale sırasında özen yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle kusurlu bulundu. Gerekçeli kararda, tıp merkezi statüsündeki sağlık kuruluşunda anafilaksi tablosuna ilk müdahalenin daha etkin ve organize şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Hastanın enjeksiyon sonrasında gözlem altında tutulmak yerine bekleme salonuna gönderilmesi, 112 Acil Servis'e hastanın genel durumunun ve düşünülen tanıların tam olarak aktarılmaması, anafilaksi tablosundan bahsedilmemesi, hasta stabil hale gelmeden ambulansa teslim edilmesi ve sevk edilen hastaneye yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme notu verilmemesine de dikkat çekildi.