Antik Likya’dan ilham alan kule ışık saçacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya
Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında hava trafik kontrol kulesinin betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı. "Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz" diyen Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenilerek oluşturuldu. Antik Çağ'da denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak" ifadelerini kullandı.