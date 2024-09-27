Antik Roma su kemerini talan ettiler

İstanbul Çatalca'da 20 dönümlük arazide yer alan 'dünyanın en uzun' antik Roma su yoluna ait su kemeri ve toprak altındaki su galeri hattına darbe vuruldu. Yetkili kurumlara haber verilmeden su kemerinin tahrip edilerek üzerine yol yapıldığı, kemere ait tarihi kalıntıların yolda zemin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı ve tarihi kalıntıların bir bölümünün ise dereye hafriyat olarak döküldüğü ortaya çıktı. Savcılığa geçen yıl suç duyurusunda bulunan Kültür Bakanlığı tarafından su kemeri kalıntıları ile toprak altında devam eden su galeri hattı, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. Su kemerinin toprak altındaki kısımlarının ortaya çıkarılması için kazı çalışmalarının başlatılmasına ve hiçbir müdahalede bulunulmamasına karar verildi.Mühendislik harikası antik Roma su yolu sisteminin Çatalca Binkılıç Mahallesi'nde kalan bir bölümünün talan edildiği anlaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yıl aldığı tescil kararına göre Binkılıç'ta 20 bin 238 metrekarelik alanda su yolu sisteminin ve su kemerinin bir bölümü, tarihe vurulan darbeyle açığa çıktı. Bakanlık ve müze yetkilileri, araziye gittiklerinde Roma su yolu sistemine ait kemerin talan edildiğini gördü.