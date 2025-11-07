Haberler Yaşam Haberleri Antrenman çıkışı motosiklet kazasında öldü
Giriş Tarihi: 7.11.2025

Giresun’da amatör futbolcu Samet Şahin’in antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosiklet çekiciye çarptı. Talihsiz genç feci şekilde can verdi

Giresun'da Çınarlarspor'da forma giyen amatör futbolcu Samet Şahin (17), antrenman sonrası 34 34 HKF 576 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Şahin, Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde park halindeki çekiciye çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Keşap'ın Gönüllü köyünde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yağlıdere Ortaköy'deki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Giresun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sinan Işık, ailesi, okul ve takım arkadaşları ile çok sayıda amatör spor camiası temsilcisi katıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

