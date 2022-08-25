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Giriş Tarihi: 25.8.2022 21:49

Antwerp Başakşehir maçı CANLI İZLE || UEFA Konferans Ligi Antwerp Başakşehir maçı canlı yayın kanalı KESİNTİSİZ İZLE

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turu rövanç maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta 1-1’lik skor elde eden turuncu lacivertliler, rövanş maçında rakibini eleyerek gruplara kalma mücadelesi verecek. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise “Antwerp Başakşehir maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Antwerp Başakşehir maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11’leri.

Antwerp Başakşehir maçı CANLI İZLE || UEFA Konferans Ligi Antwerp Başakşehir maçı canlı yayın kanalı KESİNTİSİZ İZLE

Antwerp Başakşehir maçı için heyecan dorukta! Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Royal Antwerp takımına konuk oluyor. Evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalan turuncu lacivertlilerin gruplara kalmak için son şansı. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise "Antwerp Başakşehir maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Antwerp Başakşehir maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın ilk 11'leri.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Antwerp Başakşehir maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11'ler şu şekilde;

UEFA Avrupa Ligi Antwerp Başakşehir maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 21:45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Mücadeleyi aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Antwerp Başakşehir maçı CANLI İZLE || UEFA Konferans Ligi Antwerp Başakşehir maçı canlı yayın kanalı KESİNTİSİZ İZLE
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