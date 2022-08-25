Antwerp Başakşehir maçı CANLI İZLE || UEFA Konferans Ligi Antwerp Başakşehir maçı canlı yayın kanalı KESİNTİSİZ İZLE

Antwerp Başakşehir maçı için heyecan dorukta! Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Royal Antwerp takımına konuk oluyor. Evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalan turuncu lacivertlilerin gruplara kalmak için son şansı. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise "Antwerp Başakşehir maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Antwerp Başakşehir maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın ilk 11'leri.
Antwerp Başakşehir maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11'ler şu şekilde;
UEFA Avrupa Ligi Antwerp Başakşehir maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 21:45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka.
Mücadeleyi aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1