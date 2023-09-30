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Giriş Tarihi: 30.9.2023 14:34 Son Güncelleme: 30.9.2023 14:34

Anya Taylor-Joy Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Anya Taylor-Joy Dizileri ve Filmleri Listesi

Son yılların yıldızı parlayan oyuncularından biri olan Anya Taylor-Joy filmleri ve tv dizileri arasında, The Queen's Gambit, The Witch ve The Menu gibi birbirinden popüler ve kaliteli yapımlar yer alır. Başarılı oyuncu, hem sinema filmlerinde hem de dizilerde rol almaktadır. En beğenilen Anya Taylor-Joy dizileri ve filmleri listesi incelendiğinde, çoğunlukla iz bırakan işler olduğunu söylemek mümkündür.

Anya Taylor-Joy Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Anya Taylor-Joy Dizileri ve Filmleri Listesi

Kısa bir kariyere sahip olsa da Anya Taylor-Joy filmleri ve tv dizileri ile adından söz ettirmeyi başaran genç bir oyuncudur. TV projeleri arasında, The Queen's Gambit ile Peaky Blinders gibi diziler bulunur. 16 yaşından beri oyunculuk yapan Anya Taylor, genç yaşına rağmen popüler kültürün en başarılı ikonlarından biri olmayı başarmıştır. Oyuncu ile yeni tanışanlar için en beğenilen Anya Taylor-Joy dizileri ve filmleri listesi faydalı olabilir.

Anya Taylor-Joy Filmleri ve Tv Dizileri Neler?

Aslen Arjantin ve İngiliz asıllı olan Anya Taylor-Joy, 16 Nisan 1996 tarihinde ABD'nin Miami şehrinde, 6 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. Babası İskoç asıllı Arjantinli iken, annesi ise Afro-İspanyol bir İngilizdir. Ailesi ile birlikte Londra'ya yerleşmeden önce 6 yaşına kadar Arjantin'de yaşamıştır. Oyuncu olmak için 16 yaşında eğitimini yarıda bırakarak Storm Model Management ajansı ile anlaşma imzalamıştır. Güzel ve yetenekli olduğu için kısa bir süre içinde pek çok teklif almayı başarmıştır. İlk zamanlar daha çok modellik ile uğraşan Anya Taylor-Joy, daha sonra sinema ve televizyona yönelmiştir. Ünlü oyuncunun en beğenilen filmleri ve TV dizileri ise şu şekilde sıralanabilir:

The Witch (2015)

Morgan (2015)

Parçalanmış (2016)

Barry (2016)

Marrowbone (2017)

Thoroughbreds (2017)

Crossmaglen (2018)

Glass (2019)

Love, Antosha (2019)

Playmobil: The Movie (2019)

Radyoaktif (2019)

Emma (2019)

Yeni Mutantlar (2020)

Dün Gece Soho'da (2021)

Kuzeyli (2021)

The Menu (2022)

Amsterdam (2022)

Süper Mario Kardeşler Filmi (2023-Yakında gösterime girecek)

Furiosa (2024-Yakında gösterime girecek)

TV Dizileri

Endeavour (2014)

Viking Quest (2014)

Atlantis (2015)

The Miniaturist (2017)

Peaky Blinders (2019)

The Dark Crystal: Age Of Resistance (2019)

The Queen's Gambit (2020)

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Anya Taylor-Joy Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Anya Taylor-Joy Dizileri ve Filmleri Listesi
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