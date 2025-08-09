AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF sınav giriş belgesi alma ve yaz okulu sınav yeri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu 30 Haziran'da başlamıştı. Final sınavları ise takvimde belirtildiği üzere 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü düzenlenecek. Bu noktada, sınavdan bir hafta önce yayınlandığı bilinen sınav giriş belgelerinin nasıl görüntüleneceği merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2025 AÖF sınav giriş belgesi alma ve yaz okulu sınav yeri sorgulama ekranı hakkında detaylar;
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
Yaz okulu sınavına dair sınav giriş belgesi sınavdan yaklaşık 1 hafta kadar önce adaylarla paylaşılıyor. Bugün erişime açılan sınav yeri bilgilerine giris.anadolu.edu.tr üzerinden ulaşılıyor.
Sınav belgelerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz;
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak.
Yaz okulu sınavı ile öğrenciler üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabiliyor.
AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?
Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.