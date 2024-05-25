AÖF SORU VE CEVAPLARI PDF TIKLA-SORGULA || 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, AÖF geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Sınav takvimi doğrultusunda tarihi belli olan sınav için AÖF sınavı cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanır mı?