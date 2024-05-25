AÖF SORU VE CEVAPLARI PDF TIKLA-SORGULA || 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, AÖF geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Sınav takvimi doğrultusunda tarihi belli olan sınav için AÖF sınavı cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanır mı?
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2023 2024 AÖF bahar dönemi dönem sonu soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF takvimine göre, sınavlar 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
Bu kapsamda AÖF ara sınav sonuçlarının 8-9 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.