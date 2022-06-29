Haberler Yaşam Haberleri AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI: 2022 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 17:03

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI: 2022 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI: 2022 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtları Anadolu Üniversitesi duyurusuyla öğrenildi. Böylece bazı derslerden geçer not alamayan öğrenciler, AÖF’de bütünleme bulunmadığı için yaz okuluyla vermek zorunda. Bu sebepten AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır sorusu yöneltiliyor. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi duyurularında sınavın ne zaman olacağı da belli oldu. Peki, 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte detaylar!

AÖF yaz okulu 2022 kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi duyuru ile AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt nasıl yapılır gibi soruların cevabı verildi. Derslerinde başarılı olamayan öğrenciler, böylece yaza kaldı. Bütünleme Açık Öğretim Fakültesi'nde bulunmuyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar!

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 – 2022 AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran ile 01 Temmuz arasında yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavları 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Yaz okulu dönem ortalamanı belirler. Sınavın başarı notuna ortalaması yüzde yüzdür.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULUNA KİM GİREBİLİR?

"Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir."

AÖF BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF bütünleme bulunmuyor.

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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI: 2022 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, sınavı ne zaman?
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