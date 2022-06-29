AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI: 2022 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu 2022 kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi duyuru ile AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt nasıl yapılır gibi soruların cevabı verildi. Derslerinde başarılı olamayan öğrenciler, böylece yaza kaldı. Bütünleme Açık Öğretim Fakültesi'nde bulunmuyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar!