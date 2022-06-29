AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI: 2022 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu 2022 kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi duyuru ile AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt nasıl yapılır gibi soruların cevabı verildi. Derslerinde başarılı olamayan öğrenciler, böylece yaza kaldı. Bütünleme Açık Öğretim Fakültesi'nde bulunmuyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar!
2021 – 2022 AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran ile 01 Temmuz arasında yapılacak.
"Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir."
AÖF bütünleme bulunmuyor.