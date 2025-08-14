AÖL KAYIT TAKVİMİ 2025: Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak?

Açık Lise Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

İlkokul veya ortaokul mezunları ile liseyi yarıda bırakan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yeni kayıt ücretini Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine yatırarak dekontlarını saklamalıdır. Ayrıca, belirlenen tutarın bir kısmı Halk Eğitim Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına ödenir.

Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, en yakın AÖL irtibat bürosuna başvuru yapılarak sistem üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Kayıt durumu aktif hale gelen öğrenciler, kendilerine verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak ders seçimlerini yapabilir.