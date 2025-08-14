AÖL KAYIT TAKVİMİ 2025: Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025-2026 eğitim dönemine sayılı günler kala Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme süreci öğrencilerin gündeminde. İlkokul veya ortaokulu tamamlayanlar ile liseye devam etmeyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde başvuru yaparak AÖL'de eğitimlerine başlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz esas alınarak gerçekleştirilecek kayıt ve yenileme işlemleri, ilgili ücretin ödenmesinin ardından resmen tamamlanacak. İşte AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimine ilişkin tüm detaylar…
2025 AÖL 1. Dönem Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri
Açık Öğretim Lisesi'nin 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl bu işlemler 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.
2025 yılı için 3. dönem sınav sonuçları açıklandı ve ek sınav duyuruları yayımlandı. Öğrenciler, 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınavlara girecek. Bu nedenle, yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme sürecinin de eylül ayı başında başlaması bekleniyor.
Açık Lise Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?
İlkokul veya ortaokul mezunları ile liseyi yarıda bırakan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yeni kayıt ücretini Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine yatırarak dekontlarını saklamalıdır. Ayrıca, belirlenen tutarın bir kısmı Halk Eğitim Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına ödenir.
Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, en yakın AÖL irtibat bürosuna başvuru yapılarak sistem üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirilir.
Kayıt durumu aktif hale gelen öğrenciler, kendilerine verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak ders seçimlerini yapabilir.
AÖL Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?
Açık lise öğrencileri, kayıt yenileme dönemi içinde belirlenen ücreti Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank şubelerine yatırarak makbuzlarını saklamalıdır. Ücretin bir kısmı ise Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği hesabına ödenir.
Ödeme sonrası öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif hale getirilir. Ancak durumu "silik" olan öğrenciler, doğrudan Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüklerine başvurmalıdır.
Öğrencilik durumu aktif olanlar, sistem üzerinden giriş yaparak ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilir.