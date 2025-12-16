AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav yerleri açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 1. dönem sınavları Aralık ayında yapılacak. Sınavlar 3 oturum halinde düzenlenecek ve her oturum 100 dakika sürecek.MEB'e göre AÖL sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta yayımlanacak. Adaylar sınava, fotoğraflı giriş belgesi ve geçerli kimlik ile katılacak.Peki,AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
1. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.
2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.
3. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.