AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | MEB ile AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor! 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları tamamlandı, şimdi öğrenciler "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte AÖL sonuç sorgulama ekranı ve açıklama tarihi ile ilgili tüm bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.
Öğrenciler /T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.
2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.
3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.