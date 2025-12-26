Haberler Yaşam Haberleri AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2025 16:31

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimine devam eden binlerce öğrenci, sınav sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç tarihine odaklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilen yazılı sınavların bitmesiyle birlikte, adaylar sonuçların ilan edileceği günü merak etmeye başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar...

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. AÖL sınav sonuçları, önceki dönemlerde olduğu gibi merkezi sistem üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, açıklanacak tarihin ardından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ders bazlı puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

