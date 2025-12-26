AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. AÖL sınav sonuçları, önceki dönemlerde olduğu gibi merkezi sistem üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, açıklanacak tarihin ardından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ders bazlı puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.
AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.
2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.
3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.