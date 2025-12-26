AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. AÖL sınav sonuçları, önceki dönemlerde olduğu gibi merkezi sistem üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, açıklanacak tarihin ardından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ders bazlı puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?