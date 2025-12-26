AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı! İşte, 2025 Açık Lise cevap anahtarı

Açık Lise 1. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarına odaklandı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, MEB Açık Lise 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.
AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
MEB takvimine göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.