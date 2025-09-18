AÖL SINAV TAKVİMİ 2025-2026: Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimini yayımladı. Buna göre sınavlar aralık ayında yapılacak. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavların gün ve saatleri de açıklandı. İşte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar…
AÖL 1. Dönem Sınav Tarihleri Belli Oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Buna göre sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te ikinci oturum gerçekleşirken, üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?
AÖL sınavlarına katılacak adayların giriş belgeleri için tarihler netleşti. Buna göre, e-Sınav için sınav giriş belgeleri 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Yazılı sınava katılacak adaylar ise 15 Aralık 2025'ten sonra belgelerine ulaşabilecek. Adaylar, belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.
Sınav günü, adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerli pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Sınav Değerlendirme Esasları
Sınav sonuçları, 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Puanlama yapılırken şu formül kullanılacaktır:
Puan = (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) x 100.
Yanlış cevaplar herhangi bir şekilde puanlamaya etki etmeyecek olup, hesaplanan puan en yakın tam sayıya yuvarlanarak kesinleşecektir.
Eğer sınavda bazı soruların iptaline Merkez Sınav Kurulu veya yargı organları tarafından karar verilirse, bu sorular değerlendirme dışı bırakılacak; geçerli kalan soruların puan değerleri yeniden düzenlenerek hesaplama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata bulunması durumunda ise, Merkez Sınav Kurulu'nun onayıyla ilgili sorular iptal edilmeyecek; ancak doğru şık dikkate alınarak bu sorular değerlendirmeye dahil edilecektir.