AÖL SINAV TAKVİMİ 2025-2026: Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?

AÖL sınavlarına katılacak adayların giriş belgeleri için tarihler netleşti. Buna göre, e-Sınav için sınav giriş belgeleri 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Yazılı sınava katılacak adaylar ise 15 Aralık 2025'ten sonra belgelerine ulaşabilecek. Adaylar, belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

Sınav günü, adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerli pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) yanlarında bulundurmaları zorunludur.