AÖL sınav tarihleri 2022 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı?

AÖL sınav tarihleri liseyi dışardan okumak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları Aralık ayında başlayacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri 2022 2023
MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.
Sınav bu dönem de online olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi netlik kazandığında haberimizde olacak.