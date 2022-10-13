AÖL sınav tarihleri 2022 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2022

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.

Sınav bu dönem de online olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi netlik kazandığında haberimizde olacak.