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Giriş Tarihi: 13.10.2022 00:25

AÖL sınav tarihleri 2022 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihleri ile ilgili duyurusunu yaptı. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem online sınavları Aralık ayında uygulanacak. Ancak net bir tarih yok. MEB takvimi ile AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi sorusu yanıt bulacak. İşte AÖL sınav tarihleri 2022 2023

AÖL sınav tarihleri 2022 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı?

AÖL sınav tarihleri liseyi dışardan okumak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları Aralık ayında başlayacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri 2022 2023

AÖL SINAV TARİHLERİ VE TAKVİMİ 2022

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.

Sınav bu dönem de online olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi netlik kazandığında haberimizde olacak.

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AÖL sınav tarihleri 2022 2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı?
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