AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.

Sınav e-Sınav olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;

Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.