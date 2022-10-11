AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında sorusuna yanıt aranıyor. Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarih açıklandı. Sınav Aralık ayında yapılacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi
MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.
Sınav e-Sınav olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;
Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri takvimi devam ederken, AÖL 1. dönem ders seçimi de başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 14 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.