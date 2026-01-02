Haberler Yaşam Haberleri AÖL SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 2.01.2026 10:38

AÖL SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının sona ermesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. AÖL sonuç sorgulama ekranı açıldığında, öğrenciler notlarını ve dönem ortalamalarını kolayca öğrenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor! 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları tamamlandı, şimdi öğrenciler "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte AÖL sonuç sorgulama ekranı ve açıklama tarihi ile ilgili tüm bilgiler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler /T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

AÖL SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
