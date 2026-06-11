Aort damarları baştan sona yenilendi: 10 saatlik ameliyatla hayata tutundu

Yaklaşık 5 ay önce Tip 1 aort diseksiyonu nedeniyle Hatay'da ameliyat edilen Aydın Özçelik'te, zamanla ileri derecede aort kapak yetmezliği gelişti ve aort damarındaki yırtığın ilerlemesi sonucu hayati organların kanlanması tehlikeye girdi. Durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinin gerçekleştirdiği yüksek riskli operasyonla hayata tutundu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, "Bu bölgede yalnızca hastanemizde uygulanabilen hibrit yöntem sayesinde hastamızın tedavisi başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın bir bölümü açık cerrahi, bir bölümü ise kapalı yöntemle yapıldı. Yaklaşık 90 santimetrelik yapay damar kullanılarak hastamız yeniden sağlığına kavuştu. Bu tür özellikli ameliyatları başarıyla gerçekleştiren hekimlerimize ve tüm sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Gaziantep Şehir Hastanesi olarak ileri düzey tedavi gerektiren vakalara hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Ameliyatı yapan ekibin başındaki Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Op. Dr. Yusuf Çorbacıoğlu ise, "Hastamızın aort damarının kalbe yakın bölümünde ciddi yırtıklar bulunuyordu. Bu nedenle aort kökünden başlayarak aort kapağı dahil olmak üzere tüm aort damarını değiştirmek zorunda kaldık. Operasyonda Türkiye'de ve dünyada yeni kullanılmaya başlanan özel bir greft tekniğinden faydalandık. Yaklaşık 10 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı. Hastamızı yaklaşık 10 gün gibi kısa bir sürede taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Hatay'dan acil olarak Gaziantep'e sevk edildiğini söyleyen Aydın Özçelik ise, "Hastalığım oldukça yüksek riskliydi ve yaşam umudumuz azalmıştı. Ancak önce Allah'a, sonra Yusuf hocama güvendim. Şu an çok iyiyim. Başta Yusuf Hocamız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve Gaziantep Şehir Hastanesi ailesine teşekkür ediyorum" dedi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, yalnızca bir hastanın hayatını kurtarmakla kalmadı; aynı zamanda ileri düzey hibrit aort cerrahisi alanında Türk tıbbının ulaştığı noktayı da gözler önüne seren önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.