AOSB’NİN çevreci projesi Türkiye’de ilk

Teknolojiyi en üst seviyede kullanan ve günceli yakalayarak sanayicilerine hizmet yelpazesini çeşitlendiren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanan yazılım ile firmalar artık sera gazı emisyonlarını güvenilir bir şekilde hesaplayabiliyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, sanayicilerin dünyadaki rakipleriyle eşit şartlarda rekabet etmelerini sağlamak ve yeşil dönüşümün hızına ayak uydurmalarını kolaylaştırmak için her alanda yanlarında olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakat süreci, Paris İklim Anlaşması ile birlikte şirketlerin karbonsuzlaşma adımları atmasını zorunlu hale getirdiğini anımsatan Başkan Sütcü, "Ülkeler, belirli tarihlere kadar emisyon miktarlarını azaltma hedefleri koydular. Örneğin, Türkiye 2050 yılına kadar Net ''0'' (sıfır) karbon taahhüdünde bulundu. Benzer şekilde, diğer Avrupa ülkeleri de bu yönde taahhütlerde bulundular. Bu bakımdan, şirketlerin emisyon kaynaklarını belirlemesi ve buna göre politikalar oluşturması büyük önem taşıyor" dedi.

Bireysel ihtiyaçların giderilmesinden geniş çaplı endüstriyel faaliyetlere kadar birçok aktivitenin merkezinde fosil yakıtların yer aldığını belirten Başkan Sütcü, yazılımı gerçekleştirmekteki amaçlarına dikkati çekerken şunları kaydetti, "Hayata geçirdiğimiz AOSB CES projesi ile firmalarımız artık sera gazı emisyonlarını güvenilir bir şekilde hesaplayabiliyor. AOSB CES Projesi; 14064-1 kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına uygun olarak tasarlandı ve TSE tarafından onaylanmış Türkiye'deki ilk yazılım oldu. Bu yazılım, emisyon faktörleri, net kalorifik değerler ve yükseltgenme faktörleri gibi önemli verileri otomatik olarak hesaplıyor. Böylece firmalar, danışman firmalara gerek kalmadan sera gazı emisyonlarını güvenilir bir şekilde hesaplayabilir."