Haberler Yaşam Haberleri Apartman görevlisi ve kapıcı maaş zammı 2026 | Ocak ayı zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 5.01.2026 10:06

Apartman görevlisi ve kapıcı maaş zammı 2026 | Ocak ayı zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte, Ocak ayı zamlı apartman görevlisi ve kapıcı maaşları merak konusu oldu. Asgari ücret geçtiğimiz ay belli olurken, memur maaşı da bugün açıklanan rakamlar neticesinde netleşti. Peki, 2026 Ocak ayı zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

Apartman görevlisi ve kapıcı maaş zammı 2026 | Ocak ayı zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
  • ABONE OL

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Ocak ayı zamlı apartman görevlisi ve kapıcı maaşları gündeme geldi. Peki, 2026 Ocak ayı zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Apartman görevlileri için ödenen maaşlar genellikle net asgari ücret seviyesindedir. Bu da 2026 Ocak itibarıyla kapıcı maaşlarının büyük çoğunlukla 28 bin 75 TL civarında olduğunu gösteriyor. Ancak görev tanımına göre fazla mesai, ek sorumluluklar ya da lojman gibi haklarla bu miktar değişiklik gösterebilir.

KAPICI MAAŞLARI ZAMLANDI MI?

Genellikle asgari ücret oranında zamlanan apartman görevlisi maaşları için temmuz ayında herhangi bir artış bulunmuyor. Ancak çalışılan yer, çalışılan süre göz önüne alındığında bu durum işyerlerine göre farklılık gösterebiliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Apartman görevlisi ve kapıcı maaş zammı 2026 | Ocak ayı zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz