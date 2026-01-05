Apartman görevlisi ve kapıcı maaş zammı 2026 | Ocak ayı zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Apartman görevlileri için ödenen maaşlar genellikle net asgari ücret seviyesindedir. Bu da 2026 Ocak itibarıyla kapıcı maaşlarının büyük çoğunlukla 28 bin 75 TL civarında olduğunu gösteriyor. Ancak görev tanımına göre fazla mesai, ek sorumluluklar ya da lojman gibi haklarla bu miktar değişiklik gösterebilir.