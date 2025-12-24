Apartman sakinlerine 4.5 yıl hapis istendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2 yıl önce ailesiyle kaldırımda yürürken bir binanın terasındaki beton parçalarının üzerine düşmesi sonucu uzun süre hastanede yatarak tedavi gören ve yaşaması bile 'mucize' olarak değerlendirilen 7 yaşındaki Almina Günay Candan olayı ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Olayda Almina'nın anne ve babası da yaralanmıştı. 12 kat maliki hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, belediye tarafından binanın sıvalarının hasarlı olduğunun tespit edildiği ve tehlikenin giderilmesi için bildirimde bulunulmasına rağmen, kat maliklerinin yıllarca onarım işlemlerini yapmayarak anne-baba ve çocuğunun yaralanmasına neden oldukları belirtildi. Baba Mehmet Candan, "Kimin suçu varsa cezasını çeksin" dedi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Dehşete düşüren olay, 2 Ağustos 2023'te Meydan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Candan (39), eşi Fatime (37) ve kızları Almina Günay Candan ile okul alışverişine giderken kaldırımda yürüdükleri sırada üzerlerine 3 katlı binanın son katından beton parçaları düştü. Kızını korumak için üzerine kapanan baba ile kızı ağır şekilde yaralanırken, anne hafif sıyrıklarla kurtuldu. Baba-kız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ameliyatı olan ve doktorlar tarafından yaşaması mucize denilen Almina'nın sol tarafındaki hareket kısıtlılığı halen sürüyor. Bu yıl 1'inci sınıfa başlayan ve kısmi felç durumu olan Almina'nın fizik tedavileri devam ediyor.

KİMİN KUSURU VARSA CEZASINI ÇEKSİN

Baba Mehmet Candan, "Kızımın fizik tedavileri devam ediyor. Nörolojik muayenelerine gidiyoruz. Kızımın dizinde geriye kaçma ve ayak düşüklüğü var. Bu yıl birinci sınıfa başladı. Zor da olsa yürümeye çalışıyor. Kızımın bu hale gelmesinde kimin kusuru varsa cezalandırılmasını istiyoruz" dedi