Apartman sakinlerinin kabusu oldu! Pişkin hırsız ayakkabı mağazasından seçer gibi çaldı: O anlar kameraya böyle yansıdı!





"AYAKKABIMI GÖZÜNE KESTİRİP ÇALMIŞ"



Denize gitmek için sandaletini ararken hırsızlığı fark eden bina sakini Mikail Yaylacı, "Apartmanımızda bir hırsızlık olayı yaşadık. Adam yukarı çıkıyor, bizim komşunun ayakkabılarına bakıyor. Daha sonra alıp gidecek gibi yapıyor ama kameraları incelediğimizde ayakkabıyı beğenmiyor ve yerine koyuyor. Daha sonra benim ayakkabımı gözüne kestiriyor. İnceledikten sonra beğeniyor ve alıp götürüyor. Yukarıda bizim depo gibi kullandığımız yere kadar çıkıp, malzemeleri de alıyor. Büyük ihtimal, başka komşularında malzemelerini de almış. Apartmana gelirken eli boş geliyor, giderken poşeti doldurup gidiyor. Cumartesi günü denize sandaletimi giyip gitmiştim. Pazar günü dışarı çıkmadığım için ayakkabımın çalındığını fark etmedim. Ertesi gün yerinde olmadığını anneme söyledim. Kameraları incelediğimizde, şahsın buraya gelip ayakkabımı alıp götürdüğünü gördüm. Sonra komşularla toplandık, kim olduğunu gördük. Emniyete gidip şikayette bulunacağız" diye konuştu.