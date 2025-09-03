Apartmana görevlisini eşinin gözleri önünde öldürdü: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Yaşanan boğuşmanın ardından yere yığılan 3 çocuk babasını bıçaklamaya devam ettiği görülürken, eşinin ise sopayla saldırgana engel olmaya çalıştığı görüldü. Cinayetin nedeninin ise Battal uçar'ın gece saatlerinde binanın dış kapısını açması için sürekli Aşçıpanar'ın ziline basarak rahatsız ettiği, Aşçıpanar'ın ise uçar hakkında şikayetçi olması olduğu ortaya çıktı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta bulunan Kardelen Apartmanı'nda oturan Battal Uçar daha önceden tartıştığı bina görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ın kendi dairesinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın nedeninin ise Battal Uçar'ın gece saatlerinde binanın dış kapısını açması için sürekli Bektaş Aşçıpanar'ın ziline bastığı ve bunun üzerine Aşçıpanar'ın da uçar hakkında iki kez suç duyurusunda bulunması olduğu ortaya çıktı. Aşçıpınar'ın kendisini şikayet etmesine sinirlenen Battal Uçar, dairesine gittiği Bektaş Aşçıpınar'a eşinin yanında bıçakla saldırdı. İkili arasında yaşanan boğuşma binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Bektaş Aşçıpınar'ın bıçakla saldıran Battal Uçar'ı engellemeye çalıştığı, Uçar'ın ise elindeki bıçağı defalarca Aşçıpınar'a savurduğu görüldü. Bektaş Aşçıpınar'ın eşinin de eline aldığı metal çubukla Battal Uçar'a engel olmaya çalıştığı, bu sırada Aşçıpınar'ın ise yere düştüğü, Uçar'ın ise yerde bıçaklamaya devam ettiği görüldü. Komşuların gelmesiyle birlikte saldırıyı durduran Battal Uçar'ın daha sonra binanın önünde sigara içtiği görüldü. Hastaneye kaldırılan Bektaş Aşçıpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Aşçıpınar, Sivas'ın Gürün ilçesinde toprağa verilirken gözaltına alınan Battal uçar ise tutuklandı.