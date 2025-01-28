Apartmanda aile dehşeti: Anne, baba ve iki kardeş ölü bulundu

Konya'da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri, girdikleri dairede aynı aileden 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan Murat Sitesinde meydana geldi. Bina sakinlerinin kavga ve silah sesi geldiği şeklindeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne Canfeda Tunç'u (51) sırt ve baş kısmından vurulmuş halde mutfakta bulan polis, eşi Nurettin (50) ve oğulları Hasan Can'ı da (17) yine sırt ve baş kısmından vurulmuş halde salonda, diğer oğulları Ali'yi (28) ise kanepe oturur halde baş kısmından tüfekle vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre Ali Tunç'un anne, baba ve kardeşini pompalı tüfekle vurup öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi.Tunç'un herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenilirken, cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.