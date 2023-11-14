Apartmanda büyük panik

Koceli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Buğday Sokak'ta meydana gelen olayda, 6 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaat çalışmasında, temel kazısı ve sonrasında sağanak yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü. İstinat duvarıyla birlikte sokaktaki yolun bir kısmında da göçük oluştu. Bina sakinleri büyük panik yaşarken ihbar üzerine olay yerinde itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yapılan incelemenin ardından 14 daireli bina, tedbir amacıyla belediye ekiplerince boşaltılarak mühürlendi.Binanın boşaltılmasının ardından belediye ekipleri çalışmalara başladı. Binada oturan 41 kişiden 7'si belediyenin misafirhanesine diğerleri ise yakınlarına gitti. Apartman yöneticisi Serkan Kan, "Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında biz, büyük bir sarsıntıyla, gürültüyle uyandık. Binamızın yan tarafında süregelen bir inşaatın kazı çalışması nedeniyle binamızın yan tarafındaki istinat duvarı çöktü. Büyük bir panikle bütün bina sakinleriyle birlikte dışarı çıktık" dedi. Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz da, "Şu anda önlem alındı çalışma yapılıyor. Perde duvarını yarıya kadar getirdiler. Arkadaki yolda da toprak yumuşak olduğu için kayma oldu. Müteahhitler çalışmaların birkaç gün içerisinde biteceğini söyledi. Ondan sonra vatandaşlarımız evlerine girebilecekler" dedi. DHA