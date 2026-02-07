Apartmandaki böcek ilaçlaması 12 kişiyi hastanelik etti

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi. Apartmanın birinci katında yapılan böcek ilaçlaması sonrası ağır koku kısa sürede tüm binayı sardı. Apartman sakinlerinden bazıları ağır ilaç kokusundan etkilenip, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinde bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanda oturan aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bina sakinlerinin bazılarının ilaçlamadan yoğun şekilde etkilendikleri öğrenilirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de binayı giriş-çıkışı kapatarak incelemelerde bulundu.