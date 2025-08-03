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Giriş Tarihi: 3.8.2025 03:23

Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 48 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu!

Ataşehir'de bir apartmandan gelen kötü koku üzerine olay yerine gelen ekipler girdiği apartmanda 48 yaşındaki Aydın Sürücü’nün cansız bedenini buldu. Sürücü’nün 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz adamın arkadaşı, “Kimseye zararı yoktu. Benim de haberim yoktu, ben de şu an şoktayım. Üzgünüm' dedi.

DHA Yaşam
Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 48 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu!

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi 3091. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayanlar, giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yalnız yaşayan Aydın Sürücü'nün ağabeyinin izniyle içeri girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü'nün 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KİMSEYE ZARARI YOKTU"

Arkadaşı Halis Üreyil, "Aydın benim yanımda pazarcılık yapıyordu. Bizim yanımızda 10 sene çalıştı. Kimseye zararı yoktu. Benim de haberim yoktu, ben de şu an şoktayım. Üzgünüm' dedi.

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Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 48 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu!
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