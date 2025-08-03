Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 48 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu!

"KİMSEYE ZARARI YOKTU"

Arkadaşı Halis Üreyil, "Aydın benim yanımda pazarcılık yapıyordu. Bizim yanımızda 10 sene çalıştı. Kimseye zararı yoktu. Benim de haberim yoktu, ben de şu an şoktayım. Üzgünüm' dedi.