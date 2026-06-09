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Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:57

Apartmanın bodrum katında ölü bulunmuştu: 45 yaşındaki Hamide çiftçi cinayetinde şok itiraf! Eşini odun parçasıyla...

Hakkari’de bir apartmanın bodrum katında ölü bulunan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi’nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi’nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Apartmanın bodrum katında ölü bulunmuştu: 45 yaşındaki Hamide çiftçi cinayetinde şok itiraf! Eşini odun parçasıyla...
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İddiaya göre çift, mevsimlik iş için Isparta'ya gitmeye hazırlanırken bodrum katta valizlerini almak üzere aşağı indi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Lezgin Çiftçi'nin, eline aldığı odun parçasıyla eşine vurduğu öne sürüldü. Şüpheli, ifadesinde eşinin aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiğini fark edince cesedi çeşitli eşyalarla gizlemeye çalıştığını anlattı.

Olayın ardından bölgeden uzaklaştığını belirten şüphelinin, bir süre saklandıktan sonra oğlunu arayarak teslim olmaya karar verdiği ifade edildi. Emniyete giderek teslim olan Lezgin Çiftçi'nin pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürerken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Apartmanın bodrum katında ölü bulunmuştu: 45 yaşındaki Hamide çiftçi cinayetinde şok itiraf! Eşini odun parçasıyla...
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