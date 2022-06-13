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Giriş Tarihi: 13.6.2022 15:31

Apex: Ölüm Adası konusu nedir? Apex Ölüm Adası oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Apex: Ölüm Adası konusu nedir? Apex Ölüm Adası oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Apex: Ölüm Adası konusu ile bilim kurgu sevenlerden tam not alıyor. Aksiyon filmlerinin efsanesi Bruce Willis’in başolünde yer aldığı film Apex Ölüm Adası oyuncuları ile göz dolduruyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak yabancı sinema saat 20.00’de izleyicisi ile buluşacak. Peki, Apex Ölüm adası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

Apex Ölüm Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyenlerden tam not alıyor. Bugün Show TV ekranlarına gelecek 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Edward Drake oturuyor. Ölümcül bir oyun içinde hayatta kalması karşılığında vaatler verilen eski bir polisin hayatını konu alan film bilim kurgu, aksiyon ve macera türünde. Peki, Apex Ölüm Adası oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte yabancı sinema Apex: Öüm Adası hakkında merak edilenler…

APEX: ÖLÜM ADASI KONUSU

Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

APEX ÖLÜM ADASI OYUNCULARI

Bruce Willis

Neal McDonough

Alexia Fast

Robert Laenen

Lochlyn Munro

Megan Peta Hill

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Apex: Ölüm Adası konusu nedir? Apex Ölüm Adası oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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