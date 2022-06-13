Apex: Ölüm Adası konusu nedir? Apex Ölüm Adası oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Apex Ölüm Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyenlerden tam not alıyor. Bugün Show TV ekranlarına gelecek 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Edward Drake oturuyor. Ölümcül bir oyun içinde hayatta kalması karşılığında vaatler verilen eski bir polisin hayatını konu alan film bilim kurgu, aksiyon ve macera türünde. Peki, Apex Ölüm Adası oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte yabancı sinema Apex: Öüm Adası hakkında merak edilenler…
APEX: ÖLÜM ADASI KONUSU
Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?